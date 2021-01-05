У Конгресі вимагають від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа

Конгресмени від Демпартії США Тед Лью і Кетлін Райс вимагають почати кримінальне розслідування щодо чинного президента країни Дональда Трампа. Вони направили листа до ФБР.

Про це Лью написав у Twitter.

Когрессмени звернулися до директора ФБР після інформації про розмову Трампа з держсекретарем Джорджії.

"Як колишні прокурори ми з Кетлін Райс вважаємо, що Дональд Трамп вчинив кілька злочинів, коли під час розмови з держсекретарем штату Джорджія Раффенспергером вимагав знайти 11 780 голосів виборців. Сьогодні ми направили в ФБР листа з вимогою порушити кримінальну справу", - йдеться в повідомленні.

Раніше 4 січня газета The Washington Post повідомила, що Трамп вимагав від Бреда Раффенспергера знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в Джорджії на президентських виборах 3 листопада. Видання посилалося на аудіозапис телефонної розмови між главою держави та держсекретарем Джорджії.

У неділю, до виходу матеріалу, президент США в Twitter розповів про бесіду з Бредом Раффенспергером. Він зазначив, що чиновник штату Джорджія "або не хотів, або не міг відповідати за питання щодо афер з бюлетенями під столом, знищення бюлетенів, голосування тих, хто не проживає у штаті і мертвих душ".

Нагадаємо, в суботу 11 сенаторів-республіканців на чолі з представником Техасу Тедом Крузом заявили, що збираються оскаржити результати голосування колегії виборників. Вони закликають розглянути результати голосування на виборах президента США в спірних штатах.

Також 1 січня президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників. Акція проти результатів виборів відбудеться 6 січня.