КСУ назвав "неприпустимим" указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Конституційний суд України провів збори суддів у зв'язку з указом президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького. Судді висловили стурбованість ситуацією, що склалася, заявивши про "неприпустимість таких дій з боку президента.

Про це йдеться в заяві КСУ.

Судді відзначили, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти повинні відповідати їй. При цьому звільнити суддю КСУ від обов'язків, згідно з Конституцією, можна лише у разі припинення його повноважень, затримання або тримання його під вартою або арештом.

"Збори суддів Конституційного суду України звертають увагу на неприпустимість недотримання органами державної влади і посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного суду України, яке зробить неможливим здійснення конституційного контролю в цілях забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини", - повідомили в КСУ

Нагадаємо, 30 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків голову КСУ Олександра Тупицького на два місяці.

Раніше повідомлялося, що чолі Конституційного суду України Олександру Тупицькому відправили підозра поштою. Він не з'явився за неї в Офіс генерального прокурора.