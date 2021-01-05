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Додаток Kyiv Smart City перестав працювати

Новость на русском → Київ, Вівторок 05 січня 2021 13:11
Додаток Kyiv Smart City перестав працювати Фото: громадський транспорт (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Мобільний застосунок Kyiv Smart City без попередження припинив працювати. Всі сервіси перенесено у новий застосунок "Київ Цифровий".

Про це повідомляє прес-служба Kyiv Smart City.

"Для нас це стало такою самою несподіванкою як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин", - зазначили вони.

У заяві говориться, що вони не мають жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий".

Тепер для того, щоб користуватися Kyiv Smart Card слід завантажити новий застосунок "Київ Цифровий". Усі поїздки та QR-квитки мають бути автоматично перенесені в нову програму.

Зазначимо, що Kyiv Smart Card - це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті міста Києва.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація перенесла повний перехід на єдиний електронний квиток у транспорті. Запровадження е-квитка відклали з 1 січня на 1 липня 2021 року.

Втім, київська влада ухвалила рішення продовжити право на безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст

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