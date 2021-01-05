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Український олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань

Новость на русском → Вівторок 05 січня 2021 10:52
Український олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань Фото: Олег Верняєв (GettyImages)
Автор: Вера Олейник

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань. Про причини дискваліфікації не повідомляється.

Відповідне рішення з'явилося на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Однак організація не опублікувала офіційний пресреліз через перерви в роботі, пов'язані зі святами.

Український олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань

Скрін зі сторінки gymnastics.sport

Представник FIG в коментарі сайту NBC News не став детально розкривати деталі відсторонення українського спортсмена, заявивши, що дискваліфікація триватиме "до закінчення процедури, яка нині ще триває".

"FIG не коментуватиме цю процедуру", - сказав співрозмовник.

Також повідомляється, що спроби зв'язатися зі спортсменом і Федерацією гімнастики України не увінчалися успіхом.

Зазначимо, Верняєв не ввійшов до складу збірної України на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який пройшов минулого року з 9 по 13 грудня в Туреччині. Тренер збірної тоді заявив, що причини цього - мікротравми.

У 2018 році гімнаст був змушений зробити паузу в кар'єрі, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Він переніс операції на плечі та нозі.

Олег Верняєв - учасник Олімпійських ігор 2012. На Іграх-2016 спортсмен виграв золото у вправах на брусах, а також взяв бронзу в багатоборстві. Він планував взяти участь в перенесеній Олімпіаді-2020 у Токіо.

Нагадаємо, у 2019 році на етапі Кубка світу Верняєв здобув золоту нагороду у вправі на брусах.

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