Суд у справі про катастрофу АН-26 та протести ФОПів: новини за 22 грудня

Суд заарештував командира військової частини В'ячеслава Глазунова у справі авіакатастрофи АН-26, смертність від COVID-19 перевищила рівень грипу і пневмонії, ФОПи продовжують протести в центрі Києва. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 22 грудня - в матеріалі РБК-Україна

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Протест ФОПів: мітингарі прийшли до палацу "Україна", туди стягли силовиків

В Києві 22 грудня продовжилась акція протесту підприємців, організована рухом "SaveФОП". Мітингувальники після маршу центральними вулицями столиці прийшли до палацу "Україна". Учасники акції протесту зайняли площу перед палацом "Україна". Туди стягли велику кількість силовиків, зокрема військовослужбовців Національної гвардії. Силовики оточили периметр палацу "Україна".

Нагадаємо, мітингувальники вимагають скасування обмежень для бізнесу, які уряд встановив з 8 по 24 січня. До цього вони виступали проти запровадження обов'язкових касових апаратів.

Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати

Політолог Володимир Фесенко назвав можливих кандидатів на перевиборах в Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса. У цьому списку декілька людей. Про це він повідомив у коментарі виданню.

"Навскидку серед фаворитів: представник команди Кернеса, хоча вона зараз опинилася в складній ситуації, їм буде важко зберегти єдність, з високою ймовірністю Добкін, Фельдман і, можливо, Світлична", - зазначив Фесенко.

Справа АН-26: суд заарештував командира військової частини

Печерський районний суд Києва заарештував на 60 діб командира військової частини в Чугуєві В'ячеслава Глазунова. Його заарештували у справі авіакатастрофи АН-26.

Глазунову інкримінують недбалість, яка призвела до катастрофи, в тому числі мова йде про конвеєрність польотів, яка не передбачена характеристиками літака АН-26, більше допустимій кількості людей, що знаходилися на борту у момент трагедії.

Резніков: ми вже сьогодні працюємо за планом "Б" по Донбасу

Українська сторона у питанні мирного врегулювання конфлікту на сході країни вже сьогодні працює за планом "Б" по Донбасу. Цей план полягає у роботі над реінтеграцією окупованих територій ще до того, як Росія виведе війська.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Іран передав Україні фінальний звіт про катастрофу МАУ

Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Звіт був переданий офіційним особам України та інших країн, громадяни яких загинули в катастрофі.

У Кабміні допускають поставки води до Криму. Це залежить від ООН і Червоного Хреста

Україна відновить водопостачання Криму тільки після деокупації півострова. Однак поставки у складі спеціальних конвоїв можливі у випадку гуманітарної катастрофи. Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграці тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Тут навіть нема чого обговорювати: буде деокупація Криму - буде вода", - зазначив Рєзніков.

"Нафтогаз" відкрив велике родовище в Полтавській області

НАК "Нафтогаз України" відкрив нове перспективне родовище в Полтавській області. Розвідані запаси Жемчужного родовища становлять 200 млн куб. м газу, а перспективні запаси та ресурси - понад 2 млрд куб. м.

Родовище Жемчужне розташоване на великій глибині.

Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк

У Єревані на площі Республіки пройшов мітинг "Руху за порятунок Вітчизни". Люди вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

З 22 грудня вірменська опозиція заявила про загальнонаціональний страйк в країні і назвала його "вирішальним днем їхньої боротьби".

Мобільні оператори піднімають ціни на послуги: злетять майже в два рази

Українські мобільні оператори повідомили про те, що з 1 січня 2021 року ціни на деякі тарифні плани істотно збільшаться.

Зокрема, зміна тарифів торкнеться користувачів компанії "Київстар", Vodafone і Lifecell.

Мокрий сніг і вітер нароблять біди: в Україну йде небезпечна погода

Погода в Україні опиниться під впливом повітряних мас. Вже 23 грудня, атмосферні фронти принесуть сніг, мокрий сніг з налипанням і дощ.

Причому вид опадів буде залежати від температури повітря. Синоптик Наталка Діденко в Facebook попередила також про сильний вітер і ймовірність ожеледиці через опади та низьку температуру. Синоптик прогнозує, що опади найбільш вірогідні в західних, північних областях, а також в частині Півдня та Центру країни.