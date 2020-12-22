Резніков: ми вже сьогодні працюємо за планом "Б" по Донбасу

Українська сторона у питанні мирного врегулювання конфлікту на сході країни вже сьогодні працює за планом "Б" по Донбасу. Цей план полягає у роботі над реінтеграцією окупованих територій ще до того, як Росія виведе війська.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, план "Б" по Донбасу - це умовна річ.

"Ми вже сьогодні працюємо за планом "Б" - коли працюємо над реінтеграцією, не чекаючи деокупації, коли пишемо закон про державну політику перехідного періоду. Цього не було 6 років, у нас конфліктують нормативні акти, закони, постанови, укази", - зазначив Рєзніков.

При цьому він підкреслив, що досвід Нагірного Карабаху говорить про те, що переговори за посередництва ОБСЄ можуть розтягнути ситуацію на десятки років, і це загрожує гарячою фазою.

"Процитую Леоніда Макаровича (Кравчука, - ред.): ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше. Але припинення війни вирішується не в "Мінську", а на рівні політичних керівників країн, президентів, як мінімум чотирьох лідерів - Німеччини, Франції, України і Росії", - додав Резніков.

Він зазначив, що Україна повинна робити кроки щодо реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незважаючи на те, коли закінчиться окупація.

Нагадаємо, раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявляв, що РНБО України може затвердити план "Б" Донбасу на початку 2021 року.

Про ситуацію з перспективами врегулювання читайте в матеріалі РБК-Україна "Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі".