Іран передав Україні фінальний звіт про катастрофу МАУ

Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Про це повідомляє Tasnim News Agency.

Звіт був переданий офіційним особам України та інших країн, громадяни яких загинули в катастрофі.

"Іран заявив, що літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Серед них громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Великобританії та Афганістану.

Раніше міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань заявив, що не вірить у версію Ірану про "людську помилку" у катастрофі МАУ.

Також РБК-Україна писало, що Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих.

Крім цього у МЗС України заявили, що Київ може піти в суд ООН у зв'язку з катастрофою МАУ, якщо переговорний процес з Тегераном зайде в глухий кут. Обіцянки Ірану досі залишаються не реалізованими.