ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабміні допускають поставки води до Криму. Це залежить від ООН і Червоного Хреста

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 14:15
У Кабміні допускають поставки води до Криму. Це залежить від ООН і Червоного Хреста Фото: Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

Україна відновить водопостачання Криму тільки після деокупації півострова. Однак поставки у складі спеціальних конвоїв можливі у випадку гуманітарної катастрофи.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграці тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Тут навіть нема чого обговорювати: буде деокупація Криму - буде вода", - зазначив Рєзніков.

У той же час він підкреслив, що якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду у цистернах під контролем гуманітарних місій.

"Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. У Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін визнав, що у Криму достатньо власних запасів прісної води.

"Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму достатньо власних. Просто цим і в радянський час, тим більше в час, коли Крим входив до складу України, не займалися", - заявив Путін.

Також повідомлялося, що окупаційна влада збирається побудувати новий водозабір на річці Бельбек у Севастополі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим Алексей Резников вода
NEWS
Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати
Владислав Красінський, Анастасия Рокитна Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати
DAILY
Без Кернеса. Хто може взяти під контроль Харків
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Без Кернеса. Хто може взяти під контроль Харків