Іран обіцяє сьогодні-завтра опублікувати звіт про катастрофу МАУ

Іран найближчими днями опублікує технічний звіт про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Звіт також буде передано українській стороні.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатибзаде, передає Iran International.

Зокрема, він прокоментував заяви міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня про сумніви в офіційній версії Тегерана, який стверджує про "людську помилку".

"Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою. Я закликаю міністра закордонних справ Канади і уряд Канади проявити дипломатичність і знати свої межі, інакше вони отримають іншу відповідь", - зазначив Хатибзаде.

Він також звинуватив в Канаду в тому, що вона "закидає камінням" Іран під час розслідування.

"Сьогодні-завтра технічний звіт буде опублікований до річниці трагедії і буде направлений українській стороні та іншим причетним до неї особам", - додав Хатибзаде, спростувавши те, що Тегеран затягує розслідування.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Раніше також стало відомо, що Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих.

Іран збив літак МАУ 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб.