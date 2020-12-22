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У Києві можуть закрити новорічні локації. Рубан назвав умову

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 13:58
У Києві можуть закрити новорічні локації. Рубан назвав умову Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

У Києві можуть закрити новорічні локації. Таке рішення може бути прийнято через недотримання протиепідемічних заходів з боку організаторів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, деякі організатори безвідповідально поставилися до дотримання профілактичних заходів.

"Новорічні локації будуть перевірятися, якщо вони не будуть дотримуватися протиепідемічні заходи, то, дійсно, буде вирішуватися питання про припинення їх діяльності", - сказав Рубан.

Він додав, що відповідальність за дотримання карантинних заходів лежить на місцевих органах влади.

"В суботу, неділю ми працювали виключно в режимі консультування і надання інформації. Але у разі недотримання правил будемо вирішувати питання про заборону їх роботи (новорічних локацій - ред.)", - резюмував Рубан.

Нагадаємо, минулого тижня Рубан повідомляв, що зараз немає підстав для посилення карантину в Києві.

Також глава Держспоживслужби столиці повідомляв, що у перші два тижні нового року очікується мінімальна захворюваність COVID-19.

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