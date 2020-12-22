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Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати

Новость на русском → Харків, Вівторок 22 грудня 2020 09:24
Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасия Рокитна

Політолог Володимир Фесенко назвав можливих кандидатів на перевиборах в Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса. У цьому списку декілька людей.

Про це він повідомив у коментарі виданню.

"Навскидку серед фаворитів: представник команди Кернеса, хоча вона зараз опинилася в складній ситуації, їм буде важко зберегти єдність, з високою ймовірністю Добкін, Фельдман і, можливо, Світлична", - зазначив Фесенко.

В матеріалі РБК-Україна "Без Кернеса. Хто може взяти під контроль Харків" йдеться про шанси у цих кандидатів. Джерела видання вважають, що у Ігоря Терехова, який зараз виконує обов'язки голови міста, високі шанси. Тільки йому потрібно до перевиборів створити команду і налагодити контакти з місцевими елітами.

Екс-голова Харківської ОДА, а нині народний депутат Юлія Світлична поки роздумує про вибори і рішення буде приймати пізніше.

Її колега Михайло Добкін спочатку балотувався на пост харківського міського голови, але потім відмовився. Зараз він фактично не проявляє себе в активній політиці.

На минулих виборах мера Харкова Олександр Фельдман фінішував другим з величезним відставанням від Кернеса. Він йшов від політсили "Опозиційна платформа - За життя" та на перевиборах вона, швидше за все, теж представить свого кандидата. Проте, поки невідомо, чи буде це Фельдман.

Нагадаємо, в Раді розповіли, коли можуть призначити перевибори мера Харкова.

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