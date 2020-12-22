Справа АН-26: суд заарештував командира військової частини

Печерський районний суд Києва заарештував на 60 діб командира військової частини в Чугуєві В'ячеслава Глазунова. Його заарештували у справі авіакатастрофи АН-26.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Глазунову інкримінують недбалість, яка призвела до катастрофи, в тому числі мова йде про конвеєрність польотів, яка не передбачена характеристиками літака АН-26, більше допустимій кількості людей, що знаходилися на борту у момент трагедії.

Захист, у свою чергу, заявив, що Глазунов не повинен був затверджувати польоти, а перевищення кількості пасажирів можна визначити не за кількістю місць, а тільки по вазі.

Суд визначив Глазунову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Нагадаємо, у справі АН26 оголосили підозру Командувачу Повітряних сил.

Зазначимо, 25 вересня у Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак АН-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті авіакатастрофи загинули 26 людей.