Степанов хоче продовжити локдаун, а Санду відвідала Україну: новини за 12 січня

Президент Молдови Майя Санду вперше приїхала в Україну в якості президента, глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов виступає за продовження локдауна, президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у Вашингтоні. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 12 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Президент Молдови відвідала Україну: про що домовилися в ході зустрічі

Президент Молдови Майя Санду приїхала в Україну з першим робочим візитом в якості глави держави.

Вона провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони домовилися створити раду президентів. Крім того, Зеленський та Санду обговорили можливість спрощення перетину кордону між Україною та Молдовою. Сторони планують ввести перетин кордону за ID-паспортами.

Також Санду зустрілася з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Сторони обговорили майбутнє будівництво мосту через річку Дністер, який дозволить з'єднати Україну та Молдову новою сучасною автомагістраллю.

У центрі Полтави сталась перестрілка, виїзди з міста перекрили

12 січня вдень в центрі Полтави сталася перестрілка. В результаті стрілянини постраждав чоловік. Щоб знайти зловмисників, поліція перекрила виїзди з міста.

Правоохоронці порушили кримінальну справу. Стрілянину кваліфікували як замах на умисне вбивство.

Шмигаль анонсував якнайшвидше зниження цін на газ

Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення, спрямоване на зниження ціни на газ для населення. Сьогодні до урядових планів було подано "конструктивні пропозиції". Про це повідомв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначимо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу. Крім того, компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення - зокрема, "Нафтогаз" підняв тариф на 14% вище, ніж у грудні.

"Суд" в РФ оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". До 18 років тюрьми

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок жителям Білогірського району Криму, яких звинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Одного з кримських татар позбавили волі на 18 років.

Кримського татарина Енвера Омерова засудили на 18 років тюрьми, а Різи Омерова - на 13 років. Айдера Джаппарова - на 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У Берліні відбулися переговори радників "нормандської четвірки"

У Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання на Донбасі. Переговори тривали понад шість годин.

Подробиць зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні жодна зі сторін поки не розкрила. Планувалося, що радники обговорять реалізацію домовленостей паризького саміту "нормандської четвірки" 2019 року в частині політичного врегулювання.

У Києві підняли тарифи на опалення та гарячу воду: скільки потрібно платити

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з 1 січня 2021 року. Рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА) 29 грудня 2020 року.

Опалення подорожчало на 19%, гаряча вода - на 16%

Зеленський звернувся до Маска після його захоплення великим українцем

Ілон Маск вшанував пам'ять легендарного радянського конструктора Сергія Корольова, який є одним з основних творців ракетно-космічної техніки СРСР. Американський підприємець і мільярдер залишив коментар у Twitter російською мовою, про те що космічний конструктор був чудовим.

Після цього посольство України в США запросило Ілона Маска відвідати батьківщину Королева - Житомир, де він народився 12 січня 1907 року. Президент України Володимир Зеленський також у своєму Twitter згадав Королева та запросив Ілона Маска відвідати Музей космонавтики імені Корольова в Житомирі.

Трамп оголосив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію

Президент США Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у Вашингтоні, округ Колумбія. Режим НС буде введений у зв'язку з інавгурацією Джо Байдена і діятиме до 24 січня.

Раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попередило про можливі збройні протести в США перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода

12 січня в Україні очікується значне погіршення погоди, будуть снігопади та штормовий вітер. Синоптики попереджають, що може випасти до 15 сантиметрів снігу. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (від 5 до 15 сантиметрів). Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах буде ожеледиця.