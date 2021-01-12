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Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода

Новость на русском → Київ, Вівторок 12 січня 2021 13:13
Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода Фото: сніг (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Україні очікується значне погіршення погоди, будуть снігопади та штормовий вітер. Синоптики попереджають, що може випасти до 15 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Завтра у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (від 5 до 15 сантиметрів). Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах буде ожеледиця.

Як прогнозується, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,
жовтий).

Як повідомляють у ДСНС, 14 січня погода покращиться, снігопад закінчиться. Вже наступного дня будуть сильні морози, вночі від -12 до -18, місцями в північних
областях до - 21, вдень -10-16. Така погода буде до 18 січня.

Нагадаємо, з завтрішнього очікується поява та посилення льодових явищ на водосховищах.

Також синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня. В країну йдуть морози та мокрий сніг.

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Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода
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