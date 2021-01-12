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Трамп оголосив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію

Новость на русском → Вівторок 12 січня 2021 03:35
Трамп оголосив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у Вашингтоні, округ Колумбія. Режим НС буде введений у зв'язку з інавгурацією Джо Байдена і діятиме до 24 січня.

Про це пише CNN.

Таке рішення було ухвалене у відповідь на прохання мера Вашингтона Мюріел Баузер, щоб отримати додаткове фінансування для забезпечення порядку в місті.

"Сьогодні президент Дональд Трамп заявив, що в окрузі Колумбія існує надзвичайна ситуація, і наказав федеральної допомоги посилити реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в результаті 59-й інавгурації президента з 11 по 24 січня 2021 року", - йдеться в заяві Трампа.

Раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попередило про можливі збройні протести в США перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

Також ФБР отримало інформацію про підготовці повстання на території США, якщо Трампа усунуть за рішенням Конгресу.

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