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"Суд" в РФ оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". До 18 років тюрьми

Новость на русском → Сімферополь, Вівторок 12 січня 2021 10:32
"Суд" в РФ оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". До 18 років тюрьми Фото: суд в РФ (yovs ros sudrf ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок жителям Білогірського району Криму, яких звинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Одного з кримських татар позбавили волі на 18 років.

Про це повідомила на Telegram-каналі український омбудсмен Людмила Денісова.

Кримського татарина Енвера Омерова засудили на 18 років тюрьми, а Різи Омерова - на 13 років. Айдера Джаппарова - на 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

"Засуджую ухвалене незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права", - написала Денісова.

Також на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що автомобілі з кримськотатарськими активістами, які прямували з окупованого Криму до російського Ростова-на-Дону на оголошення вироку фігурантам, близько 9 годин утримували на Керченському мосту співробітники російської ДПС.

LIVE. Задержание крымских татар на Крымском мосту.

LIVE. Задержание крымских татар на Крымском мосту. Сейчас известно об остановке 25 автомобилей, в которых более 100 пассажиров, выехавших в Ростов-на-Дону на приговор по делу Белогорской группы, который должен состояться завтра в 10 часов утра.

Posted by Крымская солидарность on Monday, January 11, 2021

Співробітники забирали документи для перевірки, фотографували паспорти громадян. Затриманим кримським татарам почали по черзі повертати документи - паспорти та технічні паспорти на транспортні засоби лише під ранок. "Серед затриманих були люди від 16 до 67 років, включаючи жінок.

Нагадаємо, окупаційна "влада" Криму етапувала до російського СІЗО ще одного фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір". В Ростов-на-Дону відправили кримського татарина Зекір'я Муратова.

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