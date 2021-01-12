Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за продовження лоудауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави.

Про це він сказав в ефірі каналу 24.

"Я наполягаю на тому. Я, мої радники, провідні епідеміологи нашої країни (наполягаємо - ред.) щодо продовження цього карантину", - заявив він.

За словами міністра, він виступає за продовження локдауну в Україні з кількох причин: у першу чергу через новорічні свята, що супроводжувалися масовими святкуваннями і поїздками до родичів.

"По-перше, у нас були січневі свята, що супроводжувалися масовими святкуваннями, переміщенням людей, коли їздили до родичів. Все це потенційно дуже вплине на зростання числа хворих COVID-19. По-друге, у нас є щорічне сезонне зростання хворих на грип, яке починається саме в січні і дуже важливо на цьому піку хвороби збити", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.

Також Степанов назвав метою введення локдауну в Україні обмеження контактів між громадянами і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.