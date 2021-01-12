У Берліні завершилися переговори радників "нормандської четвірки"

У Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання на Донбасі. Переговори тривали понад шість годин.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

Подробиць зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні жодна зі сторін поки не розкрила. Планувалося, що радники обговорять реалізацію домовленостей паризького саміту "нормандської четвірки" 2019 року в частині політичного врегулювання.

Зазначимо, зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії планувалася ще в грудні, однак з різних обставин вона не відбулася, тому зустріч перенесли на січень.

Нагадаємо, зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" почалася сьогодні близько 15:00 за київським часом у Берліні. Радники зустрічалися у Відомстві канцлера Німеччини.

Як писало РБК-Україна, від України до Берліну прибув керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Росію на сьогоднішній зустрічі в Німеччині представляв заступник адміністрації російського президента Дмитро Козак.