ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Берліні завершилися переговори радників "нормандської четвірки"

Новость на русском → Берлін, Вівторок 12 січня 2021 20:33
У Берліні завершилися переговори радників "нормандської четвірки" Фото: прапори України, Німеччини, Франції та Росії (prm.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання на Донбасі. Переговори тривали понад шість годин.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

Подробиць зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні жодна зі сторін поки не розкрила. Планувалося, що радники обговорять реалізацію домовленостей паризького саміту "нормандської четвірки" 2019 року в частині політичного врегулювання.

Зазначимо, зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії планувалася ще в грудні, однак з різних обставин вона не відбулася, тому зустріч перенесли на січень.

Нагадаємо, зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" почалася сьогодні близько 15:00 за київським часом у Берліні. Радники зустрічалися у Відомстві канцлера Німеччини.

Як писало РБК-Україна, від України до Берліну прибув керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Росію на сьогоднішній зустрічі в Німеччині представляв заступник адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика переговоры в Берлине Нормандський формат
NEWS
Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
РБК-Українаінформаційне агентство Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
DAILY
Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19