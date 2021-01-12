ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль анонсував якнайшвидше зниження цін на газ

Новость на русском → Київ, Вівторок 12 січня 2021 16:14
Шмигаль анонсував якнайшвидше зниження цін на газ Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення, спрямоване на зниження ціни на газ для населення. Сьогодні до урядових планів було подано "конструктивні пропозиції".

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

За його словами, разом з в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком і головою НАК "Нафтогаз України" Андріжм Коболєвим провели зустріч з народними депутатами фракції "Слуга народу". На зустрічі обговорювали ситуацію з тарифами на газ для населення.

"Представники Міненерго і "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей. Дякую нардепам за зустріч та спільну роботу. Нам важливо було почути конструктивні пропозиції щодо обох планів. Це дозволить якомога швидше прийняти ряд управлінських рішень, які будуть сприяти встановленню справедливих цін на газ", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго пропонує знизити тарифи на газ з лютого на 44%. Мова йде про ціну 5 356 гривень за тисячу кубометрів.

Зазначимо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу. Крім того, компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення - зокрема, "Нафтогаз" підняв тариф на 14% вище, ніж у грудні.

Тим часом стало відомо, що ціна імпортного газу перевищила 200 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика цены газ Денис Шмигаль
NEWS
Шмигаль анонсував якнайшвидше зниження цін на газ
РБК-Українаінформаційне агентство Шмигаль анонсував якнайшвидше зниження цін на газ
DAILY
Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19