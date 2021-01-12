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У Києві підняли тарифи на опалення та гарячу воду: скільки потрібно платити

Новость на русском → Київ, Вівторок 12 січня 2021 14:28
У Києві підняли тарифи на опалення та гарячу воду: скільки потрібно платити Фото: лічильник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Опалення подорожчало на 19%, гаряча вода - на 16%

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з 1 січня 2021 року. Рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА) 29 грудня 2020 року.

Розпорядження оприлюднено на сайті КМДА.

Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 1 616,48 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 19,2% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф наведений без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.

Крім того, тариф на постачання гарячої води для населення встановлено на рівні 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Підвищення склало 16,1% (з 85,97 грн 1 за кубометр).

Тариф наведений без урахування витрат на утримання і ремонт центральних та індивідуальних теплових пунктів.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для 23 ТЕЦ.

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