Рада схвалила бюджет-2021 за основу, а курс долара обвалився на міжбанку: новини за 5 листопада

Верховна рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік, Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу", курс долара обвалився на міжбанку. Детальніше про те, що сталося в четвер, 5 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Рада схвалила бюджет-2021 за основу

Верховна рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік.

Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень. Передбачено і зростання середньої зарплати до 13632 гривень в 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) виросте на 12,1% в 2021 році.

За прогнозом уряду, інфляція в 2021 році прискориться до 7,3%.

Рівень безробіття складе 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Мінімальна пенсія зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.

Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня

В Україні посилять обмеження через пандемію, і вже з наступного тижня можуть ввести карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю у всіх містах будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки і транспорт, а все інше буде закрито. Про це 5 листопада заявив глава МОЗ України Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ми будемо рекомендувати посилення певних протиепідемічних заходів", - розповів міністр і зазначив, що впроваджувати повний локдаун Україна не може "ані два, ані три тижні".

Зеленський звільнив голів ОДА трьох областей

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних держадміністрацій. Мова йде про голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської ОДА. Відповідні укази були оприлюднені 5 листопада на сайті Офісу президента.

Так, президент звільнив голів Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федорова, Сумської ОДА Романа Грищенко.

Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу"

Українська делегація в Тристоронній контактній групі представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу". Відповідні пропозиції українська делегація надала в ОБСЄ і російській делегації.

Так, основними пунктами "плану дій" визначено:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021;

скасування владою Російської Федерації ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);

підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ) лише при виконанні цих умов.

У Зеленського хочуть створити вільну економічну зону на заході України та на Донбасы

Україна пропонуватиме створення Вільної економічної зони на Донбасі в рамках особливого порядку місцевого самоврядування. Її планують ввести в регіоні до 2050 року. Про це глава української делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

Також в Україні планують створити вільну економічну зону на території західних областей України. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

Україна наполягає на обміні полоненими "всіх на всіх" не пізніше 15 грудня

Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. У ньому говориться, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року. Про це повідомив голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

Українська сторона вимагає повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб до середини листопада 2020 року.

Трамп подасть позови у всіх штатах, де перемагає Байден

Президент США і кандидат від республіканців Дональд Трамп збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає демократ Джо Байден. Нібито є докази фальсифікації і шахрайства на виборах його опонента. Про це Трамп написав у Twitter.

"У всіх штатах, де Байдена називали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій та шахрайства. Безліч доказів - просто подивіться в ЗМІ", - заявив президент США.

Курс долара обвалився на міжбанку

На міжбанківській ринку 5 листопада 2020 року курс долара в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії різко впав на 22 копійки - до 28,22 гривень, курс купівлі - до 28,20 гривень.

Відзначимо, долар дешевшає також і по відношенню до інших світових валют на тлі невизначеності з результатами виборів президента США.