Рада одобрила бюджет-2021 за основу, а курс доллара обвалился на межбанке: новости за 5 ноября

Верховная рада одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год, Украина представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу", курс доллара обвалился на межбанке. Подробнее о том, что произошло в четверг, 5 ноября, - в материале РБК-Украина

Рада одобрила бюджет-2021 за основу

Верховная рада одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год.

Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели

В Украине ужесточат ограничения из-за пандемии, и уже со следующей недели могут ввести карантин выходного дня. Таким образом в субботу и воскресенье во всех городах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт, а все остальное будет закрыто. Об этом 5 ноября заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Мы будем рекомендовать усиление определенных противоэпидемиологических мероприятий", - рассказал министр и отметил, что внедрять полный локдаун Украина не может "ни на две, ни на три недели".

Зеленский уволил глав ОГА трех областей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных госадминистраций. Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА. Соответствующие указы были обнародованы 5 ноября на сайте Офиса президента.

Так, президент уволил глав Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Сумской ОГА Романа Грищенко.

Украина представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу"

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу". Соответствующие предложения украинская делегация предоставила в ОБСЕ и российской делегации.

Основными пунктами "плана действий" определены:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;

отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);

подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ) лишь при выполнении этих условий.

У Зеленского хотят создать свободную экономическую зону на западе Украины и на Донбассе

Украина будет предлагать создание Свободной экономической зоны на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее планируют ввести в регионе до 2050 года. Об этом глава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

Также в Украине планируют создать свободную экономическую зону на территории западных областей Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1".

Украина настаивает на обмене пленными "всех на всех" не позднее 15 декабря

Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. В нем говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года. Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Украинская сторона требует полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам до середины ноября 2020 года.

Трамп подаст иски во всех штатах, где побеждает Байден

Президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски по фальсификациям и мошенничеству. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ", - заявил президент США.

Курс доллара обвалился на межбанке

На межбанковской рынке 5 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии резко упал на 22 копейки - до 28,22 гривен, курс в покупке - до 28,20 гривен.

Доллар дешевеет также и по отношению к другим мировым валютам на фоне неопределенности с результатами выборов президента США.