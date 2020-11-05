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Зеленський звільнив голів ОДА трьох областей

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 18:40
Зеленський звільнив голів ОДА трьох областей Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних держадміністрацій. Мова йде про голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської ОДА.

Відповідні укази були оприлюднені 5 листопада на сайті Офісу президента.

Так, президент звільнив голів Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федорова, Сумської ОДА Романа Грищенко.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у деяких областях готуються заміни голів ОДА. Він зазначив, що кадрові зміни будуть стосуватися тих областей, де керівники не продемонстрували за рік жодних змін.

У середу, 4 листопада, Кабінет міністрів погодив звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської ОДА.

Перед цим на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає касти недоторканних і якщо чиновник демонструє неякісну неефективну роботу або десь недотягує, то будуть кадрові зміни.

Крім того, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації.

Раніше уряд погодив звільнення голови Чернігівської обласної держадміністрації Андрія Прокопенка з цього поста.

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