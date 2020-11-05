Трамп подасть позови у всіх штатах, де перемагає Байден

Президент США і кандидат від республіканців Дональд Трамп збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає демократ Джо Байден. Нібито є докази фальсифікації і шахрайства на виборах його опонента.

Про це Трамп написав у Twitter.

"У всіх штатах, де Байдена називали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій та шахрайства. Безліч доказів - просто подивіться в ЗМІ", - заявив президент США.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

У той же час, в штабі Байдена назвали позови щодо підрахункк голосів від штабу Трампа безпідставними.

За поточними даними AP, у Трампа 214 голосів виборців, а у Байдена - 264. Для перемоги на виборах Трампу потрібно здобути перемогу у всіх п'яти штатах, де ще триває підрахунок голосів - у Неваді, Пенсільванії, Північній Кароліні, Джорджії та на Алясці. У чотирьох з них Трамп лідирує, а в Неваді - Байден.

Якщо Байден переможе в Неваді, то набере необхідні для спільної перемоги на виборах 270 голосів виборців.

Раніше штаб Дональда Трампа заявив, що буде оскаржувати підрахунок голосів у штаті Невада. Вони впевнені, що там проголосували люди, які вже не живуть в штаті.

Сьогодні Дональд Трамп також закликав зупинити підрахунок голосів на виборах у США.