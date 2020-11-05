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У Зеленського хочуть створити вільну економічну зону на заході України

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 22:18
У Зеленського хочуть створити вільну економічну зону на заході України Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні планують створити вільну економічну зону не лише на Донбасі. ВЕЗ планують створити на території західних областей України.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

Зараз проект вільної економічної зони на заході України, за словами очільника президентського офісу, перебуває на етапі розробки. Це питання ще обговорюватиметься на рівні експертів та народних депутатів.

"Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об’єднання країни", - наголосив він.

Нагадаємо, питання створення вільної економічної зони на Донбасі виносилося на всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського. Майже половина учасників опитування висловилася проти ВЕЗ на Донбасі.

Крім того, сьогодні голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що Україна пропонуватиме створити ВЕЗ на Донбасі, яка б діяла до 2050 року.

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