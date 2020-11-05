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Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу"

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 13:35
Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу" Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Игорь Литвиненко

Українська делегація в Тристоронній контактній групі представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу". Відповідні пропозиції українська делегація надала в ОБСЄ і російській делегації.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Так, основними пунктами "плану дій" визначено:

  • виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021;
  • скасування владою Російської Федерації ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
  • відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
  • збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);
  • підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ) лише при виконанні цих умов.

"Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення президентом і парламентом України", - додали в українській делегації.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 10 листопада. До цього часу в Україні очікують, що в ОБСЄ сформують власну позицію і, можливо, внесуть свої пропозиції до плану.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна запропонує створення Вільної економічної зони на Донбасі.

Також повідомлялося, що Україна планує провести обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" не пізніше 15 грудня 2020 року.

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