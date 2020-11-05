Курс долара обвалився на міжбанку

На міжбанківській ринку 5 листопада 2020 року курс долара в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії різко впав на 22 копійки - до 28,22 гривень, курс купівлі - до 28,20 гривень. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок - до 33,38 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2250 грн/долар, євро 33,3577 - 33,3873 грн/євро, російський рубль 0,3652 - 0,3657 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, вчора торги закрилися в діапазоні 28,4300 - 28,4450 грн/долар, євро 33,2801 - 33,2977 грн/євро, російський рубль 0,3599 - 0,3605 грн/рубль.

Курс НБУ

На завтра Національний банк України теж різко опустив офіційний курс. У порівнянні з попереднім днем він знизився на 14 копійок - до 28,36 гривень.

Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада встановлено на рівні 28,3643 гривень за 1 долар (- 0,1431 грн). При цьому курс на 5 листопада становив 28,5074 гривень за 1 долар.

Відзначимо, долар дешевшає також і по відношенню до інших світових валют на тлі невизначеності з результатами виборів президента США. Провідні телеканали поки віддають перемогу Джо Байдену, однак в будь-який момент може перехопити ініціативу чинний президент Дональд Трамп, оскільки ще не всі голоси підраховано.