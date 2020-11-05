Україна наполягає на обміні полоненими "всіх на всіх" не пізніше 15 грудня

Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. У ньому говориться, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Про це голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

Українська сторона вимагає повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб до середини листопада 2020 року.

З приводу обміну полоненими, Кравчук заявив, що Україна хоче його провести не пізніше 15 грудня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський Червоний Хрест просить про допомогу, щоб прискорити обмін полоненими.

Як зазначав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, обмін полоненими заблоковано через постанову Верховної ради про вибори.