Протести під КСУ і загострення на Донбасі: новини за 30 жовтня

В Києві протестували проти недавніх рішень КСУ, в результаті обстрілу на Донбасі загинули двоє військових, в Україні оновили зони карантину. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 30 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Скандальне рішення КСУ: подробиці

Європейський парламент підтримує реакцію президента Володимира Зеленського на рішення Конституційного суду України щодо декларування. Мова йде про законопроект щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

У Києві пройшла акція протесту під стінами Конституційного суду України. Організаторами акції виступив антикорупційні активісти. Вони виступили проти недавніх рішень КСУ, які скасовують низку антикорупційних норм.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.

КСУ в своїй заяві повідомив, що підтримує введення відповідальності за недостовірне декларування. Однак антикорупційне законодавство повинно чітко визначати коло суб'єктів злочину.

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не прийде на допит в Державне бюро розслідувань. Він запланований на 2 листопада.

Унаслідок нічних обстрілів на Донбасі загинули двоє військових

Вчора ситуація на Донбасі загострилася. В результаті ворожих провокацій двоє українських військових загинули. Крім того, вчораза день до цього на Донбасі проросійські бойовики поранили ще двох військових.

Після цього українська сторона скликала термінове засідання підгрупи з питань безпеки ТКГ. В ході переговорів сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.

В Києві на Майдані сталося масштабне ДТП. Є загиблі та постраждалі

30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. Близько 16:00 водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та здійснив наїзд на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту. Далі автомобіль врізався в рекламний щит, після чого на проїжджій частині вул. Хрещатик протаранив декілька нерухомих авто, в яких також перебували люди.

В результаті автопригоди є загиблі та постраждалі. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія, що спричинив ДТП. З’явилася інформація про те, що водій втратив свідомість за кермом.

В Україні оновили зони карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину в Україні. В "червону" зону увійшли: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів. Київ залишається у "помаранчевій" зоні

Також Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. Зокрема, "червоними" стали Сан-Марино та Італія.

У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування

Вчора, 30 жовтня, в турецькому Ізмірі стався потужний землетрус. За останніми даними кількість жертв склала до 21 людини, кількість поранених - до 799 людей. У самому місті зруйновано близько 20 багатоповерхових будівель, а морська вода затопила вулиці, зносячи все на своєму шляху. Схожа картина в містечку Сефіріхісар, біля якого зафіксовано епіцентр землетрусу.

Землетрус досяг Греції. Підземні поштовхи відчувалися на Криті та в Афінах.