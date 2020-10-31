Протести під КСУ і загострення на Донбасі: новини за 30 жовтня

В Києві протестували проти недавніх рішень КСУ, в результаті обстрілу на Донбасі загинули двоє військових, в Україні оновили зони карантину. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 30 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна
Скандальне рішення КСУ: подробиці
Унаслідок нічних обстрілів на Донбасі загинули двоє військових
Вчора ситуація на Донбасі загострилася. В результаті ворожих провокацій двоє українських військових загинули. Крім того, вчораза день до цього на Донбасі проросійські бойовики поранили ще двох військових.
Після цього українська сторона скликала термінове засідання підгрупи з питань безпеки ТКГ. В ході переговорів сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.
В Києві на Майдані сталося масштабне ДТП. Є загиблі та постраждалі
30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. Близько 16:00 водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та здійснив наїзд на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту. Далі автомобіль врізався в рекламний щит, після чого на проїжджій частині вул. Хрещатик протаранив декілька нерухомих авто, в яких також перебували люди.
В результаті автопригоди є загиблі та постраждалі. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія, що спричинив ДТП. З’явилася інформація про те, що водій втратив свідомість за кермом.
В Україні оновили зони карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину в Україні. В "червону" зону увійшли: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів. Київ залишається у "помаранчевій" зоні
Також Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. Зокрема, "червоними" стали Сан-Марино та Італія.
У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування
Вчора, 30 жовтня, в турецькому Ізмірі стався потужний землетрус. За останніми даними кількість жертв склала до 21 людини, кількість поранених - до 799 людей. У самому місті зруйновано близько 20 багатоповерхових будівель, а морська вода затопила вулиці, зносячи все на своєму шляху. Схожа картина в містечку Сефіріхісар, біля якого зафіксовано епіцентр землетрусу.
Землетрус досяг Греції. Підземні поштовхи відчувалися на Криті та в Афінах.