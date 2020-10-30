Унаслідок нічних обстрілів на Донбасі загинули двоє військових

Опівночі збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, бойовики, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривали прицільний вогонь по позиціях українських військових неподалік Водяного. На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил відповіли, "змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші".

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Обстріли велися поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка із гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

Крім того, біля населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. У результаті чого отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.

Нагадаємо, 28 жовтня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу був поранений український військовий.

Раніше ОБСЄ зафіксувала одне порушення припинення вогню за добу.