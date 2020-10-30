Засідання ТКГ через загострення на Донбасі: домовилися дотримуватися перемир'я

Ввечері 30 жовтня завершилося термінове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі. В ході переговорів сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.

Про це заявили у прес-службі української делегації в ТКГ.

Сторони переговорів також обговорили заходи для запобігання подальшим випадкам порушення перемир'я. Представник ОБСЄ, модератор підгрупи з питань безпеки Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму "тиші".

"Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, якій стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися", - наголосили в українській делегації.

Нагадаємо, сьогодні ситуація на Донбасі загострилася. В результаті ворожих провокацій двоє українських військових загинули. Крім того, вчора на Донбасі проросійські бойовики поранили ще двох військових.

Після цього українська сторона скликала термінове засідання підгрупи з питань безпеки ТКГ.

Водночас в Офісі президента України заявили, що перемир'я на Донбасі триває вже майже 100 днів, попри ворожі провокації.