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Тупицький заявив, що не піде на допит в ДБР

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 13:14
Тупицький заявив, що не піде на допит в ДБР Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не прийде на допит в Державне бюро розслідувань. Він запланований на 2 листопада.

Про це він заявив на брифінгу.

"Я прошу вас не дивуватися, що я не з’явлюся на допит. Я поясню чому. Фактично, мені опублікована підозра. Який же я тоді свідок. У підозрюваного одні права (процесуальні ред.), у свідка - інші", - заявив він.

У Держбюро заявили, що голова КСУ перевіряється на участь у злочинній організації. Його викликали на допит на наступний понеділок.

Нагадаємо, Конституційний суд опублікував рішення, відповідно до якого визнав невідповідними Конституції деякі норми закону "Про запобігання корупції". Він визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування.

Після цього Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки. За його словами, досягненням країни в сфері боротьби та протидії корупції наносяться "нищівні удари".

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