В Україні оновили зони карантину

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка.

Відповідне рішення прийняла комісія сьогодні.

"Червона" зона

У цю зону увійшли: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів. В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях можна працювати школам, коледжам, ВНЗ.

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.

В Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

"Помаранчева" зона

У цю зону увійшли: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Авдіївка, Мукачево, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Лисичанськ, Львів, Одеса, Гадяч, Тернопіль, Херсон, Черкаси.

Таким чином, Тернопіль, який був в "червоній" зоні, потрапив в "помаранчеву".

У ці зоні забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Також забороняються масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Жовта" зона

У цю зону увійшли: міста Гола Пристань, Каховка та Нова Каховка.

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена" зона

В цю зону входять всі інші регіони та міста. Масковий режим в приміщенні; соціальна дистанція в громадському транспорті. Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

Нагадаємо, в Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року.