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Україна оновила список країн "червоної зони"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 16:11
Україна оновила список країн "червоної зони" Фото: турист в масці (freepik)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. Зокрема, "червоними" стали Сан-Марино та Італія.

Відповідний список 30 жовтня оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.

Так, "червоний" список у порівнянні з минулим тижнем зменшився на одну країну і тепер містить 50 держав.

Також "червоними" продовжують залишатися США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина, Словенія та інші.

У "зеленому" списку перебувають, зокрема, такі країни: ОАЕ, Болгарія, Кіпр, Албанія, Чехія, Німеччина, Туреччина, Єгипет, Литва, Латвія, Греція.

Таким чином, при поверненні з "червоних" країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили карантинні зони. "Червоний список" розширили до 11 обласних центрів.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року.

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