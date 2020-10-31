Протесты под КСУ и обострение на Донбассе: новости за 30 октября

В Киеве протестовали против недавних решений КСУ, в результате обстрелов на Донбассе погибли двое военных, в Украине обновили зоны карантина. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 30 октября, - в материале РБК-Украина

Скандальное решение КСУ: подробности

Европейский парламент поддерживает реакцию президента Владимира Зеленского на решение Конституционного суда Украины относительно декларирования. Речь идет о законопроекте о прекращении полномочий всех судей КСУ.

В Киеве прошла акция протеста под стенами Конституционного суда Украины. Организаторами акции выступил антикоррупционные активисты. Они выступили против недавних решений КСУ, которые отменяют ряд антикоррупционных норм.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.

КСУ в своем заявлении заявил, что поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование. Однако антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований. Он запланирован на 2 ноября.

В результате ночных обстрелов на Донбассе погибли двое военных

Вчера ситуация на Донбассе обострилась. В результате вражеских провокаций двое украинских военных погибли. Кроме того, за день до этого пророссийские боевики ранили еще двух военных.

После этого украинская сторона созвала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности ТКГ. В ходе переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

В Киеве на Майдане произошло масштабное ДТП. Есть погибшие и пострадавшие

30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Около 16:00 водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта. Далее автомобиль врезался в рекламный щит, после чего на проезжей части улицы Крещатик протаранил несколько стоящих машин, в которых также находились люди.

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя, который спровоцировал ДТП. Появилась информация о том, что водитель потерял сознание за рулем.

В Украине обновили зоны карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине. В "красную" зону вошли: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. Киев остается в "оранжевой" зоне.

Также Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, "красными" стали Сан-Марино и Италия.

В турецком Измире произошло мощное землетрясение, есть разрушения

Вчера, 30 октября, в турецком Измире произошло мощное землетрясение. По последним данным число жертв составило до 21 человека, количество раненых - до 799 человек. В самом городе разрушены около 20 многоэтажных зданий, а морская вода затопила улицы, снося все на своем пути. Похожая картина в городке Сефирихисар, возле которого зафиксирован эпицентр землетрясения.

Землетрясение достигло Греции. Подземные толчки ощущались на Крите и в Афинах.