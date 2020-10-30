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Київ залишається у "помаранчевій" зоні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 10:46
Київ залишається у "помаранчевій" зоні Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У п'ятницю, 30 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Київ залишився у "помаранчевій" зоні карантину.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Це рішення набуде чинності наступного понеділка.

"З 00 годин 00 хвилин 2 листопада (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в "помаранчевій" зоні!" - написав він.

У цій зоні забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів у нічний час; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів; закладів культури; планові госпіталізації у лікарні.

Відзначимо, Державна комісія з питань ТЕБ ​​та НС обновила зони карантину в Україні. Рішення набере чинності з наступного понеділка.

У "червону зону" увійшли Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Нагадаємо, в Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським.

Як писало РБК-Україна, режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року.

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