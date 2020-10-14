Продовження карантину і всеукраїнське опитування: новини за 13 жовтня

Кабмін прийняв рішення про продовження карантину в Україні до кінця року, президент України Володимир Зеленський оголосив всеукраїнське опитування в день виборів, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 13 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

В Україні продовжили карантин до кінця року, обмеження посилили

"Червона зона" карантину буде визначатися по-новому: що змінилося

Кабінет міністрів України змінив критерій для включення регіонів до "червоної зони" карантину. Зокрема, на зміну динамічному прийшов фіксований показник захворюваності. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, визначено чіткий показник захворюваності, коли адміністративна зона буде переходити в "червоний рівень" епідеміологічної небезпеки.

Зеленський оголосив всеукраїнське опитування в день виборів

У день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування. Громадянам запропонують відповісти на п'ять питань. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

У зверненні він нагадав, що Верховна рада намагається закріпити механізм народовладдя відповідним законом.

Повідомляється, що однією з тем опитування може стати легалізація медичного канабісу.

У центрі Києва спецназ зі стріляниною провів затримання

У центрі Києва оперативники Національної поліції і поліції Києва спільно з бійцями КОРДу затримали групу зловмисників. Вони підшукували жертв біля обмінників, після чого нападали на потерпілих і відбирали гроші. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Під час затримання зловмисники намагались втекти, протаранили чотири автомобілі і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю.

Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила ультиматум президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.

1. Лукашенко повинен оголосити про відхід.

2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.

3. Всі політв'язні повинні бути звільнені.

Тіхановська заявила, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з ультиматумом.

Apple представила iPhone 12: особливості новинки

Американська компанія Apple представила смартфони нового покоління iPhone 12. Як і в попередні роки в лінійці буде кілька моделей, які відрізняються за цінами та характеристиками.

Презентація новинок пройшла в прямому ефірі на YouTube-каналі Apple.

Збірна України вперше у своїй історії обіграла Іспанію

Збірна України вперше у своїй історії обіграла національну команду Іспанії. Матч в рамках четвертого туру групи Ліги націй відбулася у Києві на НСК "Олімпійський" і завершилась з мінімальним рахунком 1:0.

Єдиний гол забив на 76 хвилині зустрічі півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков. Результативну передачу в цьому епізоді віддав український нападаючий англійського "Вест Хем Юнайтед" Андрій Ярмоленко.