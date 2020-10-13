Збірна України вперше у своїй історії переграла Іспанію

Команда Шевченко взяла реванш за розгромну поразку в Мадриді

Збірна України вперше у своїй історії переграла національну команду Іспанії. Матч в рамках четвертого туру групи Ліги націй відбулася у Києві на НСК "Олімпійський" і завершилась з мінімальним рахунком 1:0.

Єдиний гол забив на 76 хвилині зустрічі півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков. Результативну передачу в цьому епізоді віддав український нападаючий англійського "Вест Хем Юнайтед" Андрій Ярмоленко.

Команда Андрія Шевченка перервала 3-матчеву серію поразок. До цього "синьо-жовті" поступилися в Лізі націй Іспанії (0:4), Німеччини (1:2), а також в спарингу з Францією (1:7).

Після чотирьох поєдинків збірна України набрала 6 очок і продовжує займати 3 місце в турнірній таблиці групи вищого дивізіону Ліги націй. Лідирують іспанці з 7 пунктами, на другій позиції німці (6 очок) і замикають квартет швейцарці (2).

У наступному турі групового етапу Ліги націй УЄФА збірна України зіграє з Німеччиною, а Іспанія проведе зустріч зі збірною Швейцарії. Обидва матчі відбудуться 14 листопада.