Затримання в центрі Києва: з'явилися подробиці

У центрі Києва оперативники Національної поліції і поліції Києва спільно з бійцями КОРДу затримали групу зловмисників. Вони підшукували жертв біля обмінників, після чого нападали на потерпілих і відбирали гроші.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Під час затримання зловмисники намагались втекти, протаранили чотири автомобілі і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю.

В результаті пострілів ніхто не постраждав.

Злочинці були затримані.

Зловмисниками виявилися іноземці, раніше судимі за майнові злочини.

Їх затримання сталося після того, як вони у вівторок, 13 жовтня, на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Крім того, встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше в Києві на Подолі був затриманий чоловік, який підпалив будинок. Також він розбив цеглою скла в автомобілях.

Крім того, у Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною. Одного з них затримали і повідомили про підозру.