В Україні продовжили карантин до кінця року, обмеження посилили

Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину в Україні до кінця грудня. Карантині обмеження будуть діяти до 31 грудня.

Відповідне рішення прийняв уряд на сьогоднішньому засіданні.

На засіданні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжили через зростання нових випадків коронавірусу. Крім того, карантин вирішили посилити.

"Пропонується заборонити у "зеленій зоні" проведення масових заходів за участю більше 50 осіб. Також ввести проведення всіх спортивних заходів без глядачів", - заявив Степанов.

Також внесені зміни щодо критерій для зон карантину. Зокрема, вдвічі підвищили показник охоплення тестувань до 48 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів.

Крім того, змінюють правила щодо дозволеної кількості людей у масових зібраннях.

У "зеленій зоні" пропонується дозволити масові заходи загалом не більше 50 людей за умови дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра та маскового режиму.

У "жовтій" - не більше 30 людей.

"помаранчевій" - не більше 20.

Проведення спортивних змагань дозволяється без глядачів, окрім міжнародних змагань, де їх проведення з глядачами можливе за окремим погодженням МОЗ.

Крім того, уряд прийняв рішення заборонити роботу закладів харчування з 22:00 до 7:00 (у "зеленій", "жовтій" та "помаранчевій" зонах).

Кабмін рекомендує перевести університети на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Також рекомендується ввести з 15 жовтня шкільні канікули.

Сьогодні на засіданні уряду прийняли рішення змінити критерій для включення регіонів у "червону зону" карантину. Регіон буде переходити в "червону зону", якщо захворюваність на протязі 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення.

"До цього показник був динамічним як той, що в п'ять разів перевищує відповідний середній показник по країні", - зазначив на засіданні Степанов.

Також Кабмін виділив Міністерству охорони здоров'я майже 3 млн гривень із фонду боротьби з коронавірусом для здійснення заходів, спрямованих на локалізацію спалахів хвороби, а саме:

1 068 084 гривень - для забезпечення готовності та реагування лабораторних центрів, що належать до сфери управління МОЗ, державних установ "Центр громадського здоров'я" та Український науково-дослідний протичумний інститут Мечникова,

1 875 149 гривень - для закупівлі засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу,

46 811 гривень - для закупівлі лікарського засобу remdesevir (ремдесивір).

Тим часом, Україна готується до нової хвилі COVID-19. Президент уже дав низку доручень, зокремо, про переведення університетів на дистанційне навчання.

Також Міністерство освіти рекомендувало ввести шкільні канікули з 15 жовтня.

Як на це відреагували у містах, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Канікули в школах можуть розпочатися вже цього тижня: ситуація в регіонах".

Зокрема, влада Києва не рекомендуватиме школам почати канікули з 15 жовтня.

Нагадаємо, українські вчені прогнозують, що найближчим часом добовий приріст хворих на коронавірус в Україні може досягти 7800 випадків.

У п'яти областях України та Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.