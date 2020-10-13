Apple представила iPhone 12: особливості новинки

Американська компанія Apple представила смартфони нового покоління iPhone 12. Як і в попередні роки в лінійці буде кілька моделей, які відрізняються за цінами та характеристиками.

Презентація новинок йде в прямому ефірі на YouTube-каналі Apple.

Нові iPhone 12 Pro та Pro Max

Старші моделі Pro і Pro Max теж отримали скло Ceramic Shield. При тому, що розміри девайсів залишилися на рівні попереднього покоління, діагональ екрану iPhone 12 Pro зросла до 6,1 дюйма, у iPhone 12 Pro Max - до 6,7 дюйма.

Apple запевняє, що функція Deep Fusion, яка за допомогою штучного інтелекту склеює кілька знімків в один, працює з усіма камерами. А новий телефото модуль підтримує 2,5-кратне оптичне наближення.

Також анонсовано новий формат незжатих знімків для професійних фотографів - AppleProRAW. Такі знімки містять велику кількість даних, їх можна буде обробляти в Apple Photo та інших додатках.

Фото: iPhone 12 Pro (apple.com)

Ціни на iPhone 12 Pro стартують з 999 доларів (модифікація з 128 ГБ пам'яті), передзамовлення для США з 16 жовтня. У той же час iPhone 12 Pro Max можна буде купити за 1099 доларів.

Ціни

Ціни на iPhone 12 mini стартують від 699 доларів в США. У той же час за iPhone 12 в мінімальній комплектації попросять 799 доларів.

iPhone 12 mini

На презентації представили iPhone 12 mini. За розмірами він компактніше випущеного навесні iPhone SE 2020 року, але має 5,4 дюймовий дисплей. В іншому він ідентичний iPhone 12.

Фото: iPhone 12 mini (apple.com)

Зарядка і комплект поставки

У корпус вбудовано магніти, анонсовано підтримку технології MagSafe. Завдяки цьому iPhone 12 буде простіше закріплюватися на бездротових зарядках.

В комплекті не буде блоку живлення для провідної зарядки. Крім самого гаджета до комплекту поставки входить кабель USB Type-C на Lightining.

Фото: кадри з презентації Apple (apple.com)

Камери

У iPhone 12, як і у попередника, подвійний модуль камери, кожна з роздільною здатністю по 12 мегапікселів. Одна з камер надширококутна, а діафрагма у основній - f/1.6. Нічний режим буде працювати на всіх камерах, в тому числі й на фронтальній.

Фото: камери нового iPhone (apple.com)

Процесор

Серцем iPhone 12 став раніше анонсований чіп A14 Bionic - перший в світі побудований за 5-нм техпроцесом. Нове графічне ядро ​​здатне забезпечити на 50% вищу швидкість, ніж інші мобільні процесори.

Крім того, в A14 Bionic на 70% прискорена обробка завдань машинного навчання.

Фото: кадр з презентації Apple (apple.com)

Дизайн та екран

Новинка має пласкі алюмінієві рамки та пласке скло з обох сторін. В рамках розташовано антени для 5G. У смартфоні використовується скло Ceramic Shield, розроблене у співпраці з компанією Corning. Apple обіцяє, що він ще краще переносить падіння.

Екран iPhone 12 виконаний за технологією OLED Super Retina XDR. Він отримав вдвічі вищу роздыльну здатність, ніж у попередника, а також підтримує HDR10.

Фото: дизайн і дисплей нового iPhone (apple.com)

Новий iPhone підтримує зв'язок 5G

На презентації підтвердилося, що новий смартфон від Apple підтримуватиме зв'язок нового покоління 5G. На презентації гендиректор компанії Тім Кук заявив, що користувачі завдяки цьому зможуть встигати більше.

Як заявив представник американського оператора Verizon, пікова швидкість завантаження складе до 4 Гбіт/с.

Фото: кадри з презентації iPhone (apple.com)

Чутки напередодні презентації

За даними інсайдерів, у 2020 році мають з'явитися чотири моделі iPhone 12 - iPhone mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. Очікується, що всі вони будуть підтримувати зв'язок 5G, а екрани будуть виконані за єдиною технологією OLED Super Retina XDR.

Передбачається, що молодший iPhone 12 mini з 5,4-дюймовим екраном продаватиметься за ціною від 699 доларів США, а топова модель iPhone 12 Pro Max матиме діагональ 6,7 дюйма і стартувати з 1099 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найпопулярнішим смартфоном у другому кварталі 2020 року став iPhone 11 - 37,7 мільйона штук розійшлися по всьому світу.

Також стало відомо, що у листопаді Apple представить новий MacBook.