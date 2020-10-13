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"Червона зона" карантину буде визначатися по-новому: що змінилося

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 17:02
"Червона зона" карантину буде визначатися по-новому: що змінилося Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України змінив критерій для включення регіонів до "червоної зони" карантину. Зокрема, на зміну динамічному прийшов фіксований показник захворюваності.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, визначено чіткий показник захворюваності, коли адміністративна зона буде переходити в "червоний рівень" епідеміологічної небезпеки.

"Це якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. До цього показник був динамічним як той, що в п'ять разів перевищує відповідний середній показник по країні", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 31 грудня 2020 року. Крім того, по всій країні заборонено проведення масових заходів за участю понад 50 осіб. При цьому в залежності від карантинної зони це обмеження ще більше посилюється.

Крім того, підвищено вимоги до регіонів щодо охоплення тестуванням. Тепер вони мають робити не менше 48 тестів на 100 тисяч населення.

Також обмежили роботу кафе та ресторанів в нічний час.

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