Кабмін вирішив ввести шкільні канікули з 15 жовтня
Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо введення осінніх канікул в Україні з 15 жовтня. Постанову ініціювало Міністерство освіти та науки.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.
"Рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня канікули, в наступний період можливий перехід на дистанційне або змішане навчання", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Нагадаємо, у МОН рекомендували всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня.
Зазначимо, школи Харкова поки не будуть йти на дострокові канікули.
Також влада Києва не рекомендуватиме школам почати канікули з 15 жовтня.
Як відреагували у інших містах, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Канікули в школах можуть розпочатися вже цього тижня: ситуація в регіонах".
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Українські вчені прогнозують до 8 тисяч нових випадків щодня вже вкінці жовтня. У ВОЗ говорять, що під кінець року може бути 7-9 тисяч випадків зараження щодобово.