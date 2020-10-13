Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила ультиматум президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.

Про це повідомляє її прес-служба.

Тіхановська висунула такі вимоги:

1. Лукашенко повинен оголосити про відхід.

2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.

3. Всі політв'язні повинні бути звільнені.

"Минуло два місяці політичної кризи, насильства і беззаконня - і з нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо народний ультиматум", - заявила вона.

Тіхановська заявила, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з ультиматумом.

"І 26 жовтня розпочнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови", - заявила вона.

Зазначимо, що з 9 серпня в Білорусі проходять масові протести. Люди не визнають вибори президента і вимагають від Лукашенка покинути пост.

Нагадаємо, Тіхановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом.

Крім того, Тіхановська готова надати Лукашенко імунітет в ході зміни влади в Білорусі.