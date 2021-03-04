Невдалий жарт прем'єра Словаччини та протести через карантин: новини за 3 березня

Між Україною та Словаччиною розгорівся дипломатичний скандал,сумнозвістного суддю Артура Ємельянова звільнили з посади, в "червоній" зоні карантину підприємці піднялися на протести. Детальніше про те, що сталося в середу, 3 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

"Закарпаття в обмін на вакцину від РФ" : дипломатичний скандал через "жарти" прем'єра Словаччини

3 березня між Україною та Словаччиною розгорівся дипломатичний скандал. Словацький прем'єр Ігор Матович "пожартував", що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Всі подробиці цього дипломатичного скандалу - в матеріалі РБК-Україна.

Євросоюз виключив Арбузова і Табачника з санкційного списку

Посли Європейського союзу затвердили продовження індивідуальних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. При цьому зі списку виключили екс-прем'єр-міністра Сергія Арбузова і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Раніше повідомлялося, що крім Нього і Табачника, списку санкцій можуть виключити Олександра Януковича - сина колишнього президента. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їх збереження.

Погрожував та шантажував: скандального суддю Ємельянова звільнили

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посади суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Як повідомляється, він погрожував, шантажував та здійснював тиск на інших суддів.

Друга Дисциплінарна палата ВРП встановила, що Ємельянов, перебуваючи на посаді голови Ради суддів господарських судів та заступника голови цього відомства, використовував службове становище та чинив тиск на суддів у справах до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання".

Екс-міністра транспорту Рудьковського вручено підозру у справі про викрадення у 2012 році

Колишньому міністру транспорту та зв'язку України Миколі Рудьковському вручили підозру. Він підозрюється у причетності до викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році

Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України повідомила про розкриття резонансного викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році. До нього причетний екс-міністр транспорту і зв'язку Рудьковський.

Суд в Росії оголосив вирок кримському активісту: 5 років в'язниці і штраф

Південний окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Чоловіку оголосили вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року, повідомила Денісова.

Литва відмовилася видавати Тіхановську Білорусі

Литва не буде видавати опозиціонерку Світлану Тіхановську Білорусі. Будь-які подібні запити білоруської сторони мають "ритуальний характер". Про це заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.

"Я думаю, в керівництві Білорусі добре розуміють: будь-який запит про видачу Світлани Тіхановської буде дією чисто ритуальною. Литва не видає людей, які піддаються політичним переслідуванням. У Мінську прекрасно знають, яку відповідь ми їм дамо", - зазначив Адоменас.

Корабель Маска Starship вибухнув після вдалої посадки. Яскраве відео

SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Корабель успішно вилетів зі стартової площадки. Випробування прототипу Starship транслювалися в YouTube.

Політ пройшов плавно. На четвертій хвилині корабель почав зниження в горизонтальному положенні. У кінці випробування корабель успішно сів. Після посадки Starship загорівся. Через кілька хвилин корабель вибухнув.

Помер відомий футбольний коментатор Юрій Розанов

Помер Юрій Розанов. Він пішов з життя у віці 59 років від онкологічного захворювання. Про це повідомив його колега Михайло Моссаковський Twitter.

Зазначимо, що відомий футбольний коментатор в останні роки боровся з онкологією.

Шахтар сенсаційно вилетів з Кубка України від команди Першої ліги

Донецький Шахтар вилетів з Кубка України на стадії чвертьфіналу. Команда Луїша Каштру мінімально програла представнику Першої ліги Агробізнесу.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Різке похолодання. Тиждень в Україні закінчиться температурними гойдалками

Погода в Україні в кінці тижня погіршиться. У найближчі дні очікуються різкі перепади температури - від +13 до +1.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.