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Шахтар сенсаційно вилетів з Кубка України від команди Першої ліги

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 21:35
Шахтар сенсаційно вилетів з Кубка України від команди Першої ліги Фото: матч Агробізнес - Шахтар (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

Донецький Шахтар вилетів з Кубка України на стадії чвертьфіналу. Команда Луїша Каштру мінімально програла представнику Першої ліги Агробізнесу.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Гра, яка проходила в Києві, вийшла досить яскравою. У команд були моменти, голкіпери рятували ворота, особливо в кінцівці, але в основний час рахунок не був відкритий.

У додатковий час Агробізнес вибіг в контратаку і забив гол. На 96-й хвилині забив Богдан Семенець.

У час, що залишився Шахтар намагався зрівняти рахунок не вийшло. Більш того, Гірники залишилися ще й в меншості через вилучення Давида Хочолави.

У підсумку 1:0 для номінального господаря матчу Агробізнесу. Шахтар вилетів з Кубка України на досить ранній для себе стадії.

Нагадаємо, що Динамо в серії пенальті переграли Колос і вийшла в півфінал турніру.

Найбільш раннім учасником 1/2 фіналу Кубка України стала Зоря, вдень обіграла Верес.

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