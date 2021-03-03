Шахтар сенсаційно вилетів з Кубка України від команди Першої ліги

Гра, яка проходила в Києві, вийшла досить яскравою. У команд були моменти, голкіпери рятували ворота, особливо в кінцівці, але в основний час рахунок не був відкритий.

У додатковий час Агробізнес вибіг в контратаку і забив гол. На 96-й хвилині забив Богдан Семенець.

У час, що залишився Шахтар намагався зрівняти рахунок не вийшло. Більш того, Гірники залишилися ще й в меншості через вилучення Давида Хочолави.

У підсумку 1:0 для номінального господаря матчу Агробізнесу. Шахтар вилетів з Кубка України на досить ранній для себе стадії.