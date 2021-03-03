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Євросоюз виключив Арбузова і Табачника з санкційного списку

Новость на русском → Брюссель, Середа 03 березня 2021 11:38
Євросоюз виключив Арбузова і Табачника з санкційного списку Фото: Сергій Арбузов і Дмитро Табачник (Уніан)
Автор: Ігор Литвиненко

Посли Європейського союзу затвердили продовження індивідуальних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. При цьому зі списку виключили екс-прем'єр-міністра Сергія Арбузова і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС погодилися продовжити санкції проти 177 осіб і 48 суб'єктів на 6 місяців, обвинувачених в підриві територіальної цілісності України. Окремим рішенням продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 людей. Арбузов і Табачник виключені зі списку", - написав Йозвяк.

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