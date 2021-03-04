Неудачная шутка премьера Словакии и протесты из-за карантина: новости за 3 марта

Между Украиной и Словакией разгорелся дипломатический скандал, печально известного судью Артура Емельянова уволили с должности, в "красной" зоне карантина предприниматели поднялись на протесты. Подробнее о том, что произошло в среду, 3 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

"Закарпатье в обмен на вакцину от РФ".: дипломатический скандал из-за "шутки" премьера Словакии

3 марта между Украиной и Словакией разгорелся дипломатический скандал. Словацкий премьер Игорь Матович "пошутил", что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V".

Все подробности этого дипломатического скандала - в материале РБК-Украина.

Евросоюз исключил Арбузова и Табачника из санкционного списка

Послы Европейского союза утвердили продление индивидуальных санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из списка исключили экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Ранее сообщалось, что помимо Арбузова и Табачника, из списка санкций могут исключить Александра Януковича - сына бывшего президента. Санкции отменяют, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.

Угрожал и шантажировал: скандального судью Емельянова уволили

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Как сообщается, он угрожал, шантажировал и осуществлял давление на других судей.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП установила, что Емельянов, находясь на посту главы Совета судей хозяйственных судов и заместителя главы этого ведомства, использовал служебное положение и оказывал давление на судей по делам в 2014 году, в которых, как он отмечал, усматривается "государственный вопрос".

Экс-министру транспорта Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении в 2012 году

Бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому вручили подозрение. Он подозревается в причастности к похищению топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии резонансного похищения топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году. К нему причастен экс-министр транспорта и связи Рудьковский.

Суд в России огласил приговор крымскому активисту: 5 лет тюрьмы и штраф

Южный окружной военный суд, который в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Мужчине огласили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года, сообщила Денисова.

Литва отказалась выдавать Тихановскую Беларуси

Литва не будет выдавать оппозиционерку Светлану Тихановскую Беларуси. Любые подобные запросы белорусской стороны имеют "ритуальный характер". Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим", - отметил Адоменас.

Корабль Маска Starship взорвался после удачной посадки. Яркое видео

SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно вылетел со стартовой площадки. Испытания прототипа Starship транслировались в YouTube.

Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел. После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.

Умер известный футбольный комментатор Юрий Розанов

Умер Юрий Розанов. Он скончался в возрасте 59 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский в Twitter.

Отметим, что известный футбольный комментатор в последние годы боролся с онкологией.

Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины от команды Первой лиги

Донецкий Шахтер вылетел из Кубка Украины на стадии четвертьфинала. Команда Луиша Каштру минимально проиграла представителю Первой лиги Агробизнесу.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Резкое похолодание. Неделя в Украине закончится температурными качелями

Погода в Украине в конце недели ухудшится. В ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры - от +13 до +1.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.