Суд в Росії оголосив вирок кримському активісту: 5 років в'язниці і штраф

Південний окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі український омбудсмен Людмила Денісова.

Чоловіку оголосили вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року, повідомила Денісова.

"Засуджую незаконний вирок російського суду та вважаю це помстою окупаційної влади пану Олегу за його проукраїнську позицію, адже він публічно називав незаконним приєднання Криму до Росії", - заявила вона.

Денісова зазначила, що чоловік у літньому віці і має хронічні захворювання.

"Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ та вимагати негайного звільнення усіх бранців Кремля", - написала вона.