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Литва відмовилася видавати Тіхановську Білорусі

Новость на русском → Вільнюс, Середа 03 березня 2021 18:15
Литва відмовилася видавати Тіхановську Білорусі Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Литва не буде видавати опозиціонерку Світлану Тіхановську Білорусі. Будь-які подібні запити білоруської сторони мають "ритуальний характер".

Про це в інтерв'ю DW заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.

"Я думаю, в керівництві Білорусі добре розуміють: будь-який запит про видачу Світлани Тіхановської буде дією чисто ритуальною. Литва не видає людей, які піддаються політичним переслідуванням. У Мінську прекрасно знають, яку відповідь ми їм дамо", - зазначив Адоменас.

За його словами, відмова видати опозиціонерку навряд чи ще більше погіршить відносини Вільнюса і Мінська, оскільки з жовтня 2020 року Литву в Білорусі представляє не посол, а тимчасовий повірений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської. До цього завершили розслідування відносно чотирьох довірених осіб опозиціонерки, яких підозрюють у нібито підготовці захоплення адміністрації в Гомелі.

Також повідомлялося, що білоруська опозиція сподівається на те, що президент Олександр Лукашенко залишить владу вже цієї весни.

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