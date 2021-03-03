Литва відмовилася видавати Тіхановську Білорусі
Литва не буде видавати опозиціонерку Світлану Тіхановську Білорусі. Будь-які подібні запити білоруської сторони мають "ритуальний характер".
Про це в інтерв'ю DW заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.
"Я думаю, в керівництві Білорусі добре розуміють: будь-який запит про видачу Світлани Тіхановської буде дією чисто ритуальною. Литва не видає людей, які піддаються політичним переслідуванням. У Мінську прекрасно знають, яку відповідь ми їм дамо", - зазначив Адоменас.
За його словами, відмова видати опозиціонерку навряд чи ще більше погіршить відносини Вільнюса і Мінська, оскільки з жовтня 2020 року Литву в Білорусі представляє не посол, а тимчасовий повірений.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської. До цього завершили розслідування відносно чотирьох довірених осіб опозиціонерки, яких підозрюють у нібито підготовці захоплення адміністрації в Гомелі.
Також повідомлялося, що білоруська опозиція сподівається на те, що президент Олександр Лукашенко залишить владу вже цієї весни.