Литва відмовилася видавати Тіхановську Білорусі

Про це в інтерв'ю DW заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.

"Я думаю, в керівництві Білорусі добре розуміють: будь-який запит про видачу Світлани Тіхановської буде дією чисто ритуальною. Литва не видає людей, які піддаються політичним переслідуванням. У Мінську прекрасно знають, яку відповідь ми їм дамо", - зазначив Адоменас.

За його словами, відмова видати опозиціонерку навряд чи ще більше погіршить відносини Вільнюса і Мінська, оскільки з жовтня 2020 року Литву в Білорусі представляє не посол, а тимчасовий повірений.